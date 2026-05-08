Per la XVII edizione Danza Sassari Danza cambia format: da festival concentrato in pochi giorni diventa una vera e propria rassegna, che da maggio a dicembre proporrà un cartellone ancora più ampio, coinvolgente e articolato nel tempo.

Si parte giovedì prossimo alle 18, negli spazi di Viale s.r.l., al numero 13 di via Roma, con una serata-aperitivo di celebrazione del Premio internazionale per le arti performative “S’Empatia”, alla memoria di Carlo Solinas, imprenditore sassarese e appassionato mecenate di giovani artisti, oltre che a lungo presidente del Teatro Verdi. Giunto al quarto anno, il premio si propone di trasmettere alle generazioni più giovani un ideale di cultura che è, prima di tutto, volontà di condivisione, impegno sociale e apertura.

La serata sarà anche l’occasione per presentare il cartellone degli spettacoli. Il 15 maggio, alle 20.15, a S’Ala – Spazio per artisti, in via Asproni, 17 lo studio intitolato “s.n.a.m” di Noemi Piva, autrice, danzatrice e artista visiva con base a Torino.

In cartellone ci sono anche Mariagiulia Serantoni e Andrea Parolin con una prova aperta di “Colére (And Care) - A counterfigure named hope”, “Agìta: il corpo elettrico”, il duo Em+, composto da Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, la compagnia basco-sassarese Igor x Moreno, la danzatrice Margherita Elliot, Teodora Grano, Fabio Liberti (Italia/Danimarca), Fra Fadda e zanni CT (dall’Inghilterra, in collaborazione con British Council).

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