Anche Quartu partecipa al "Maggio dei libri" con una serie di incontri ed iniziative organizzate dal circuito bibliotecario urbano. Una di queste è “Le parole che restano: percorso di scrittura tra memoria ed immaginazione”, un corso gratuito di scrittura creativa. Gli incontri si terranno alla Biblioteca di Flumini a partire da mercoledì dalle 17 alle 18,30. A guidare il percorso sarà Claudia Zucca, docente di Glottodidattica all’Università degli Studi di Cagliari. Il corso si articola in otto appuntamenti, in programma ogni mercoledì pomeriggio, e propone un viaggio tra lettura e scrittura attraverso pagine di autrici e autori come Natalia Ginzburg, Margaret Atwood e Zadie Smith, insieme ai versi intensi di Alda Merini.

Voci diverse che mostrano come la letteratura possa nascere dalla vita quotidiana, dalla memoria, dalle relazioni e dall’osservazione delle piccole cose. Ogni incontro è strutturato per offrire un’esperienza accogliente e stimolante: una breve lettura introduttiva, un esercizio di scrittura guidata per esplorare la propria voce e, per chi lo desidera, uno spazio di condivisione con il gruppo. Non sono previste valutazioni nè punteggi ma solo il piacere di scrivere e di ascoltarsi.

La biblioteca dei ragazzi in via Dante ospiterà invece “A maggio negli alberi fioriscono storie”. L’iniziativa rappresenta una nuova tappa del progetto di promozione della lettura precoce proposto dall’associazione culturale Minuscola, sostenuto dal Centro per il libro e la lettura e realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano cittadino. Quattro gli appuntamenti in calendario, pensati per coinvolgere neonati, neogenitori e futuri mamme e papà, ma anche educatori e operatori culturali. Martedì 12 maggio – fascia d’età 0-2 anni ,Giovedì 14 maggio – fascia d’età 3-6 anni, Giovedì 21 maggio – fascia d’età 3-6 anni, Martedì 26 maggio – fascia d’età 0-2 anni. Tutti gli incontri si terranno alle 16,30 . Attraverso attività di lettura ad alta voce, il progetto punta a stimolare la capacità di ascolto dei più piccoli, accompagnare i genitori nel percorso di crescita dei figli e preparare chi si avvicina alla genitorialità. L’iniziativa coinvolge inoltre personale sanitario, bibliotecari, insegnanti, librai ed educatori, con l’obiettivo di diffondere e rafforzare la pratica della lettura condivisa fin dalla prima infanzia.

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