“Il sorriso di Zanardi”, l'omaggio dell'illustratore sardo Dessì al campione scomparsoL’autore: «L’ho disegnato di getto, sull’onda dell’emozione per questo grandissimo uomo che ho conosciuto tanti anni fa a Bologna»
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«L’ho disegnato di getto, sull’onda dell’emozione per questo grandissimo uomo che ho conosciuto tanti anni fa a Bologna. Mi colpì soprattutto il suo sorriso».
Sono le parole di Sandru Dessì, autore dell’opera dedicata ad Alex Zanardi, scomparso il primo maggio all’età di 59 anni.
Lo scrittore e illustratore sardo, noto per i fumetti e le pubblicazioni che raccontano la vita dei grandi personaggi sardi, come Antonio Gramsci ed Emilio Lussu, per una volta abbandona i temi storici e omaggia così l’atleta bolognese, ex pilota di Formula Uno, ribattezzato “Campione dell’impossibile”.