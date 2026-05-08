«L’ho disegnato di getto, sull’onda dell’emozione per questo grandissimo uomo che ho conosciuto tanti anni fa a Bologna. Mi colpì soprattutto il suo sorriso».

Sono le parole di Sandru Dessì, autore dell’opera dedicata ad Alex Zanardi, scomparso il primo maggio all’età di 59 anni.

Lo scrittore e illustratore sardo, noto per i fumetti e le pubblicazioni che raccontano la vita dei grandi personaggi sardi, come Antonio Gramsci ed Emilio Lussu, per una volta abbandona i temi storici e omaggia così l’atleta bolognese, ex pilota di Formula Uno, ribattezzato “Campione dell’impossibile”.

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