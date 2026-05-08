Una genuina e tenace competizione tra band emergenti entra finalmente nelle fasi salienti. Si trasferisce da Villanova al Fabrik il Bodie Rock Music Contest, che dopo aver chiuso i quarti lo scorso 3 aprile arriva ora alle semifinali della sua terza edizione, con otto gruppi rimasti in gara. E sabato 9 la sfida sarà tra i Dogon, gli Akakor, i Loud Station e Il Mio Oblio, che dalle 21 si alterneranno sul palco del locale di via Mameli 216 a Cagliari.

Promosso dalla squadra del Bodie Art di via san Giovanni 254, il contest ha avuto inizio lì lo scorso novembre, partendo dalla fascia degli ottavi con ben dodici progetti partecipanti. Obiettivo della competizione è quello di valorizzare la scena emergente e favorirne la visibilità a livello locale, sottoponendo ciascuna delle band al punteggio assegnato dal pubblico – tramite cedoline che, nella serata di domani, saranno distribuite fino a prima dei concerti – e alle valutazioni della giuria, basate sui criteri di originalità e creatività, presenza scenica e affinità, e l'onesto gusto personale. A vincere le precedenti edizioni, i cagliaritani Ave Mariachi e i sassaresi Eraserhead Industries.

All'appuntamento di sabato farà seguito un nuovo turno di semifinali, che questa volta vedrà come protagonisti i gruppi Zero Pelo, Abismal Nocturna, Venales e Vulika Rot, ancora una volta al Fabrik per il 29 maggio. Il locale di culto cagliaritano sarà inoltre teatro della gran sfida di chiusura il 6 giugno, da tenersi una volta scelti i due finalisti.

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