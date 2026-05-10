Soffocato mediaticamente dagli altri massacri (Gaza) e guerre (Iran) che si sono "presi" la scena, il dramma ucraino resta. Ne parlerà lunedì alle 17.30 nella Biblioteca Universitaria di Sassari Andrea Iacomini, giornalista e portavoce di Unicef Italia, nell'anteprima del festival di letteratura giornalistica Liquida, realizzato dal Comune di Codrongianos con Lìberos.

L'incontro prende spunto dal libro di Iacomini che ha per titolo “La forza sia con te”, frase che un’app per gli allarmi aerei pronuncia a ogni scampato pericolo in Ucraina, un paradosso che diventa il simbolo di una quotidianità stravolta dove la normalità cerca di resistere al fragore delle esplosioni. Attraverso incontri, volti e storie raccolte lungo il fronte e nelle città colpite, il libro racconta la forza di un popolo che, nonostante tutto, continua a lottare per la pace e per il futuro delle nuove generazioni.

Il giornalista Andrea Iacomini è portavoce di Unicef per l’Italia dal 2012. Ha svolto una costante attività sui media e numerose missioni in aree critiche come Libano, Siria, Kurdistan iracheno, Ucraina, Sierra Leone e Libia. Cura un blog per l’Huffington Post ed è firma di diverse testate italiane. Ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Premio internazionale Ignazio Silone. Ha ideato la campagna Unicef “Tutti giù per terra” e, dal 2019, ha visitato oltre mille città per sensibilizzare i giovani sui temi dell’infanzia.

L’incontro è organizzato con il patrocinio di Unicef e in collaborazione con la Biblioteca universitaria di Sassari e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

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