Il 15 e 16 maggio 2026, negli spazi del Fusolab di Roma, in via della Bella Villa, il fotografo e filmmaker sardo Roberto Pili sarà protagonista della sesta edizione dell’Hip Hop Cinefest con una mostra fotografica dedicata al movimento hip hop sardo e nazionale.

Un’esposizione che racconta dall’interno la cultura hip hop attraverso uno stile fotografico riconoscibile e radicale: grandangolari spinti, immersione totale nella scena, ricerca del vero e dell’autenticità.

La mostra raccoglie immagini di alcuni tra i più importanti esponenti della scena hip hop italiana, tra cui Kaos One, Danno dei Colle Der Fomento, Dj Ice One, Dj Gruff, Militant A, insieme a fotografie che documentano il fermento della scena sarda.

Roberto Pili sarà l’unico artista sardo presente con una mostra fotografica all’interno del festival, confermando il legame sempre più forte tra la Sardegna e i linguaggi internazionali della cultura hip hop.

Roberto Pili

L’Hip Hop Cinefest rappresenta oggi uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale dedicati al cinema underground e alla cultura hip hop, punto di incontro tra registi, fotografi, artisti, breaker, writer e musicisti provenienti da tutto il mondo.

La partecipazione di Pili arriva dopo il riconoscimento ottenuto nella scorsa edizione del festival, dove il docufilm “Profondo Nero” ha conquistato il premio come Miglior Documentario Short. Il lavoro racconta il rapporto tra arte e salute mentale attraverso la figura dell’artista Davide Lai, in arte Nero, esplorando il confine tra espressione artistica, fragilità e identità personale.

(Unioneonline/A.D)

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