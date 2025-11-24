Negli spazi espositivi del Museo Paleobotanico di Martis verrà inaugurata venerdì alle 18.30 la mostra di Giuseppe Mulas dal titolo “Il giorno ha una notte piena di stelle”.

L'esposizione, curata da Eleonora Angiolini e organizzata in coillaborazione con la Pinacoteca Contemporanea di Laerru, sarà visitabile fino all’8 Gennaio 2026, dal mercoledi al venerdi, dalle 9.30 alle 12.30, tutti i pomeriggi e il weekend su appuntamento.

Il progetto espositivo presenta un nuovo ciclo di dipinti di grandi e medie dimensioni, dove il tempo è il protagonista silenzioso: la dimensione del quotidiano e oggetti domestici si dispiegano, imperfetti, come tracce di un’esperienza condivisa e simbolo di adesione al vissuto personale della vita dell’artista.

La mostra si inserisce nel cartellone degli eventi dell'Ethno's Festival Letterario.

