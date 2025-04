Chiusura con un grande del jazz contemporaneo per la 22^ rassegna "JazzOp": al Teatro Verdi di Sassari arriva il sassofonista e compositore americano Bobby Watson. Doppio l'appuntamento di domenica, alle 11 e alle 19, che vedrà esibirsi Watson con l'Orchestra Jazz della Sardegna.

Nella sua lunga carriera Watson è stato direttore dei Jazz Messengers di Art Blakey, per quattro anni e quattordici album. Ha suonato con Wynton e Branford Marsalis, Max Roach, George Coleman e Betty Carter. Nominato Global Jazz Ambassador dal conservatorio di Kansas City, ha diretto fino al 2020 il dipartimento di Studi Jazz all'Università del Missouri.

In questa occasione le composizioni di Watson sono state arrangiate per l’Orchestra Jazz della Sardegna dal compositore e direttore Duccio Bertini, che dirigerà in questa occasione la big band sarda.

L'appuntamento chiude la 22^ edizione della rassegna organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

© Riproduzione riservata