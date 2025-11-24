Il Festival Letterario “Pedras et Sonus – Le parole incontrano la musica” fa tappa anche a Gonnosnò e Albagiara, con un doppio laboratorio di animazione alla lettura dedicato ai bambini e ragazzi. Stasera, a partire dalle 16.30, nei locali della Biblioteca comunale di Gonnosnò, dalle 16.30 l’evento con il libro “Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi: il racconto musicale di un giorno”.

Il pomeriggio è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Giovedì 27 novembre, invece, negli spazi della struttura bibliotecaria di Albagiara, a partire dalle 17, è in programma un pomeriggio riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

L’attività, all’insegna del divertimento, sarà dedicata al libro “Eravamo il suono”, di Matteo Corradini. Gli appuntamenti di Gonnosnò e Albagiara sono curati da “Tatabolla”.

