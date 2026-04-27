In un mondo di guerre gli studenti delle scuole medie quartesi parlano e scrivono di pace. Una pace che sia ovunque e per tutti.

Nell'ambito della 12esima edizione del Festival della letteratura del Mediterraneo organizzata dall'associazione culturale Genti Arrubia hanno scritto un libro "Costruttori di pace" e realizzato delle opere a tema per la mostra "Desideri di pace" che sarà inaugurata mercoledì alle 18 nella sala delle teche dell'ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.

Nelle loro opere, trenta modellini in 3D, alcuni radiocomandati, i ragazzi raffigurano, in modo tangibile, le atrocità dei conflitti, e per contro la realtà opposta, quella della serenità di un mondo in pace. Ogni modellino sarà illustrato dall’autore con un pensiero che spiega al visitatore il senso della sua opera.

Con la volontà di lasciare un segno, le ragazze e i ragazzi indicano agli adulti la necessità assoluta di costruire un mondo migliore, per il futuro di tutti, che passa attraverso la ricerca di una solida cultura della pace.

La mostra si potrà visitare tutti i giorni, fino al 13 maggio, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Il festival prenderà invece il via lunedì con la presentazione ufficiale all’ex convento dei cappuccini.

Dopo le trasferte a Sinnai, Maracalagonis e Donori, si torna in città giovedì con i primi appuntamenti. Tanti gli scrittori presenti che dialogheranno anche con i ragazzi delle scuole.

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