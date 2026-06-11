La scienza non è aliena alla serendipità, alla capacità o casualità che consente fortunate scoperte mentre si cerca altro. Sarà questo il tema della tavola rotonda organizzata martedì 16 giugno nell'Aula Magna dalla Scuola di Dottorato dell’Università di Sassari, la sede sassarese e unica in Sardegna di ADI, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia.

Il via alle 10 con i saluti del Rettore Gavino Mariotti e di Eugenio Garribba, Direttore della Scuola di Dottorato dell’Università di Sassari. Seguirà la lectio magistralis di Telmo Pievani, intitolata “L’inatteso nella scienza: una teoria della serendipità”. Pievani è professore ordinario della prima cattedra di Filosofia delle scienze biologiche in Italia presso l’Università di Padova, evoluzionista, pioniere della disciplina nonché volto noto della divulgazione scientifica.

La mattinata si concluderà con la consegna delle pergamene e le premiazioni per le migliori tesi di dottorato.

Nel pomeriggio dalle 15.30 la tavola rotonda di dottorande e dottorandi dal titolo “Serendipity: Dottorandi a confronto sulle traiettorie impreviste della ricerca”, ponendosi in continuità con la relazione dell’illustre ospite.

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