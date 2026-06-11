Un ciclo di appuntamenti dedicati all'affascinante legame tra cinema e musica come elemento narrativo, ora al termine: ma non prima di un ultimo incontro con protagonista Alessandra Usai, per la rassegna "Immagine Sonora" promossa dalla Scuola Civica di Musica a Selargius nella sua prima edizione. Dalle 19, nell'Aula consiliare di via Istria 1, la regista isolana sarà in dialogo con la musicologa e ricercatrice Benedetta Zucconi, con il sottofondo musicale affidato ad Antonio Manca, compositore e collaboratore di lungo corso di Usai.

Con ingresso libero fino a esaurimento posti, l'evento di venerdì andrà così a chiudere una manifestazione partita già a ottobre dell'anno scorso, in un intrigante esordio con ospiti Enrico Pau e Federica Deiana, alternando così il binomio regista e musicista in successive occasioni, con la presenza dei cineasti Gianfranco Cabiddu e Maria Grazia Perria e del pianista Walter Agus: le ultime riflessioni sul tema saranno quindi affidate all'esperta Usai.

Il cui percorso cinematografico ha inizio già nel 1999, con il trasferimento dall'Isola a Milano e il conseguimento di una laurea in Lettere e Filosofia, nell'indirizzo di Storia del Cinema. Formandosi ulteriormente grazie a un workshop di critica cinematografica, ha concluso gli studi con il corso di specializzazione in documentario alla Scuola Civica di Cinema del capoluogo lombardo.

Dal 2011 l'attività registica prende il volo, dimostrando da subito una distintiva tecnica narrativa e un interesse per storie inedite: firma così "Ladies of Birr Castle" (2012), passato per l'Underground Film Festival di Dublino l'anno successivo, l'internazionalmente premiato "Ladies of Science" (2014) e "Jambite" (2017), cortometraggio che le varrà il premio come miglior attrice al Festival internazionale del Cinema di Milano. Al ritorno in Sardegna, dimostrando ancora una volta il personale impegno – già testimoniato nel 2016 con la fondazione del collettivo "Women Filmmakers in Dublin" – fonda la Nical Films, con la quale porta avanti temi di attualità ed emancipazione femminile in vesti di regista e produttrice.

A rendere possibile questa prima edizione di "Immagine Sonora", hanno contribuito anche Informacittà Selargius, Selargius Cultura, il Festival letterario Anderas, la Biblioteca Comunale e Cada Die Teatro.

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