Giovanni Ansaldo e Capossela, Ascanio Celestini e Pasolini. Sono i due binomi che faranno da anteprima al Festival letterario Fino a Leggermi Matto. La 7^ edizione della manifestazione organizzata da Le Ragazze Terribili propone un doppio appuntamento a Sassari, con ingresso gratuito.

Primo incontro sabato 20 giugno alle 12 da Agrumí, in via Usai 31 a Sassari, con il giornalista Giovanni Ansaldo che presenterà il suo lavoro di esordio come scrittore, "La strada di Vinicio Capossela. Un viaggio sulle orme di Ovunque proteggi”, saggio che, nel ventennale dell’uscita dell'album vincitore della Targa Tenco ne racconta genesi e retroscena in un reportage narrativo e musicale. Dialoga con l’autore il giornalista Paolo Ardovino. Musiche a cura di Alessandro Carta.

Martedì 23 giugno, alle 20, l’anfiteatro del Polo tecnico in via Monte Grappa 2 a Sassari, accoglierà Ascanio Celestini e il suo libro “Pasolini. Una vita, anzi due”, ultimo lavoro dello scrittore e drammaturgo romano. Un lavoro che esplora la figura del celebre intellettuale in modo inedito concentrandosi sulla scissione della figura di Pasolini in vita, con le sue parole e le sue opere; e di Pasolini dopo la sua morte, con quel mito e quella figura pubblica che viene spesso strumentalizzata nel dibattito moderno. Celestini sfida l'iconografia classica offrendo un ritratto crudo e intimo, che analizza non solo il poeta, ma il suo impatto sulle contraddizioni dell'Italia contemporanea.

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