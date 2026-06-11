Regista, scrittore, compositore, Paolo Lubinu ha scelto Ozieri per la prima tappa del nuovo format denominato “Perché siamo così? Fuori dal margine”. Appuntamento sabato alle 20.30 nel piazzale del Museo Civico Archeologico alle Clarisse.

Scelta non casuale, perché è la location dove sono state girate le prime scene del pluripremiato cortometraggio “Falamus”, sostenuto dal comune di Ozieri fin dal principio della sua ideazione. Paolo Lubinu, in dialogo con Maria Antonietta Canu, presenterà la sua opera e il concept che attraversa la sua produzione artistica e letteraria.

“Falamus” infatti è tratto da un capitolo del suo primo romanzo “Jesù Cristu ‘Etzu” dove un gruppo di ragazzi dei giardini si ribella alle angherie di una radio locale asservita al potere che utilizza la macchina del fango mediatico per neutralizzare chiunque si opponga al conformismo di provincia. Fra i tanti riconoscimenti ricevuti c’è il premio per la migliore coppia di attori ai protagonisti del cortometraggio Sabina Zicconi e Fiorenzo Mattu al Moon Arts Film Festival.

Le tematiche del corto e delle proiezioni in programma caratterizzano profondamente anche le altre produzioni letterarie di Lubinu come la raccolta di racconti “Vampiri Urbani” e il suo ultimo romanzo “La combinazione vincente” di cui in serata verranno letti alcuni brani.

A impreziosire l’evento, dopo la proiezione, ci saranno i saluti e gli interventi di una parte del cast del corto.

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