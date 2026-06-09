Quando il termometro supera i 35 gradi, mantenere la casa fresca senza l’aiuto di un condizionatore sembra una missione impossibile. Eppure esistono piccoli accorgimenti che possono fare una grande differenza. Dalla gestione della luce alle scelte tessili, ecco otto strategie semplici ed efficaci per affrontare il caldo estivo.

Chiudere persiane e tende nelle ore più calde

Può sembrare banale, ma è il primo passo per evitare che il sole trasformi la casa in una serra. Tra le 11 e le 17 è consigliabile tenere chiuse persiane, tapparelle o tende nelle stanze più esposte. Le tende termiche o oscuranti possono ridurre sensibilmente il calore che entra dalle finestre.

Sfruttare la ventilazione notturna

Aprire finestre e balconi nelle ore notturne e al mattino presto permette di creare correnti d'aria naturali che aiutano a smaltire il calore accumulato durante il giorno. L'ideale è aprire finestre poste su lati opposti della casa per favorire la ventilazione incrociata.

Scegliere lenzuola in fibre naturali

Durante l'estate il tessuto giusto può fare la differenza. Lino, percalle di cotone e cotone leggero favoriscono la traspirazione e mantengono una sensazione di freschezza più a lungo rispetto ai tessuti sintetici. Un investimento che migliora immediatamente la qualità del sonno nelle notti più afose.

Spegnere le fonti di calore invisibili

Televisori, computer, caricabatterie, console e piccoli elettrodomestici producono calore anche quando non ce ne accorgiamo. Nelle giornate più calde conviene scollegare gli apparecchi inutilizzati, utilizzare lavatrice e lavastoviglie nelle ore serali e limitare l'uso del forno.

Utilizzare ventilatori in modo strategico

Un ventilatore non raffredda l'aria, ma può migliorare notevolmente la sensazione di benessere. Per aumentare l'effetto rinfrescante, si può posizionare davanti al ventilatore una bacinella con ghiaccio o bottiglie congelate. L'aria che passa sopra la superficie fredda risulterà più piacevole.

Sostituire le lampadine più vecchie

Le tradizionali lampadine alogene o a incandescenza producono molto più calore rispetto alle moderne LED. Passare a illuminazione LED consente di ridurre i consumi e limitare il calore emesso.

Puntare sulle piante giuste

Le piante non abbassano drasticamente la temperatura, ma contribuiscono a creare un microclima più gradevole. Tra le specie più adatte ci sono pothos, sansevieria, felci e areca. Su balconi e terrazzi, invece, piante rampicanti e ombreggianti possono limitare l'irraggiamento diretto sulle pareti.

Ripensare la disposizione degli spazi

In estate vale la pena utilizzare le stanze più fresche della casa. Se possibile sarebbe bene spostare temporaneamente la postazione di lavoro, cenare nelle zone meno esposte al sole e in generale privilegiare gli ambienti rivolti a nord nelle ore centrali della giornata.

Il trucco più efficace? Agire in anticipo

L'errore più comune è intervenire quando la casa è già calda. La vera strategia consiste nel prevenire l'accumulo di calore fin dalle prime ore del mattino. Con piccoli accorgimenti quotidiani è possibile affrontare anche le giornate più torride riducendo consumi e sprechi energetici.

(Unioneonline/D)

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