In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas presenta il concerto “Rose spezzate: racconti di donne in musica”, un percorso narrativo-musicale che intreccia musica, parola e immagini per dare voce alle storie, alle ferite e alla forza delle donne.

Protagonisti dell’evento saranno Manuela Ragusa (soprano e voce recitante) e Mario Pierno (chitarra), che guideranno il pubblico in un viaggio emotivo attraverso brani musicali e testi scelti per raccontare, con delicatezza e potenza, il tema della violenza di genere.

Il repertorio spazia da Nada, Patty Pravo, Sergio Endrigo, Luca Barbarossa, Ignazio Perra e altri autori che, con linguaggi diversi, hanno saputo cogliere fragilità, coraggio e rinascita. Accanto alla musica, trovano spazio interpretazioni narrative tratte da scritti di Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto e soprattutto il celebre e ancora attualissimo discorso di Sojourner Truth “Non sono forse una donna?”, manifesto universale di dignità e autodeterminazione.

Il concerto sarà arricchito da videoproiezioni tematiche, letture poetiche e brani tratti da opere di vari autori, per offrire non solo uno spettacolo artistico, ma un momento di riflessione collettiva.

“Rose Spezzate” si propone infatti come un’occasione per ascoltare, ricordare e rinnovare l’impegno contro ogni forma di violenza, affinché la cultura, l’arte e la parola contribuiscano a spezzare silenzi e stereotipi. Gli spettacoli iniziati oggi a Siurgus Donigala, si terranno il 25 novembre a Donori e il 26 novembre a Monserrato

