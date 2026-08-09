Il pubblico delle grandi occasioni ha accolto il terzo appuntamento dell’edizione 2026 di “Autori in Costa“ andato in scena ieri nella terrazza eventi dell’Hotel delle Rose.

Giusto dire “andato in scena”, perché l’ospite era Giorgio Pasotti, uno degli attori più versatili e apprezzati del panorama cinematografico e teatrale italiano.

Con alle spalle una vastissima e variegata carriera sul grande schermo, in televisione e a teatro - altra passione bruciante di una vita artistica, che lo ha portato a dirigere dal 2020 il Teatro Stabile d’Abruzzo - Giorgio Pasotti ha ripercorso, con la folta platea della kermesse voluta dal patron di Orlean Gianpiero Fiorani, le proprie scelte professionali e umane, i sogni, i traguardi raggiunti e quelli ancora sfuggiti.

Nell’intervista condotta da Fulvio Giuliani, direttore artistico della rassegna tra le più interessanti dell’estate culturale nell’Isola, la serata ha preso il via dal secondo romanzo scritto da Pasotti, “Ora”, edito da Ribalta Edizioni, un viaggio, che si tramuta presto in una fuga, fra le frenesie dei nostri tempi e lavori che si tramutano in prigioni, per quanto dorate e inconsapevoli.

Un racconto, il romanzo di Giorgio Pasotti, che incita a regalarsi il valore più inestimabile e sfuggente della nostra era: il tempo.

Al termine del dialogo un breve monologo di Pasotti, emozionante e straordinariamente intenso, ha chiuso la serata alla quale ha preso parte anche il campione di Formula 1 Kimi Antonelli, da giorni in vacanza a Porto Cervo dopo le fatiche ed i trionfi mondiali.

Il celebre attore, che ama la Sardegna, ha rivolto un affettuoso saluto ai lettori de L’Unione Sarda prima di ripartire con le tantissime tappe di un tour molto fitto che lo vedrà impegnato in teatro e sul set fino al prossimo anno.

L.P.

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