"forzAlghero: La Storia della Polisportiva Alghero 1953-2010". E' il titolo del libro scritto da Giancarlo Manunta che, in 160 pagine, ha raccontanto e condensato quasi sessanta anni di storia giallorossa.

"L'epopea di una squadra mitica. Storia, risultati, marcatori e immagini" si legge nell'esplicativo sottotitolo, per un viaggio nella memoria di chiunque ha indossato quella maglia semplicemente ne ha sventolato quei colori dalla gradinata.

"E' un libro che non c’era – spiega l'autore - su una società che ha avuto un arco temporale ben preciso e che nel corso dei decenni ha (quasi) sempre rappresentato la massima espressione calcistica della città. Lo poteva scrivere solo un tifoso. Un tifoso che fin da bambino alla domanda: "per chi tifi?", rispondeva senza titubanze: “per l’Alghero”, e sognava di giocarci considerando i giocatori dell’Alghero veri e propri idoli. Un libro che è una testimonianza d’amore per i colori giallorossi, che ripercorre la storia della Polisportiva Alghero annata per annata con racconti, curiosità, statistiche, numeri e immagini, anzi “figurine”", chiosa Manunta.

Nella prima metà di settembre, è prevista ad Alghero una presentazione pubblica del libro, con alcuni protagonisti della storia giallorossa di ieri e di oggi.

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