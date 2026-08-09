A Sassari lo spettacolo “Nel tempo intessuto di Penelope -I l viaggio”La produzione della Compagnia Danza Estemporada si avvale delle coreografie di Francesco Bax
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Rappresentazione estiva per "Nel tempo intessuto di Penelope-Il viaggio", produzione della Compagnia Danza Estemporada con le coreografie di Francesco Bax. L'appuntamento è per lunedì a Sassari in piazza Moretti con inizio alle 21.
Ispirato alla figura di Penelope e al gesto del tessere, lo spettacolo racconta l'attesa non come immobilità, ma come forza, resistenza e continua trasformazione. Attraverso il movimento si intrecciano memoria, identità e tempo, restituendo una Penelope viva, contemporanea e profondamente umana.
Una precisa scelta quella di Danza Estemporada che sceglie Penelope, come donna capace di trasformare l'attesa in un viaggio interiore, fatto di coraggio, speranza e rinascita.