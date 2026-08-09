Al Museo “Sanna” di Sassari serata in musica con la DisOrchestraApertura straordinaria e gratuita notturna delle sale espositive
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La notte di San Lorenzo il Museo Nazionale "Sanna" di Sassari la celebra con un'apertura straordinaria e gratuita dalle 20 alle 23.45 e il concerto della DisOrchestra alle 20.30. L'appuntamento di lunedì sera nasce grazie anche alla 8^ rassegna musicale "Il Filo Rosso", organizzata dall'Associazione Polifonica Santa Cecilia.
Il concerto della DisOrchestra, ensemble composta da giovani del Nord Sardegna e diretta da Raffaele Puglia, rientra nell’attività di produzione di spettacoli che la Polifonica Santa Cecilia realizza in contemporanea all’attività corale e a quella di formazione musicale.
La DisOrchestra proporrà un repertorio interamente dedicato a composizioni e arrangiamenti originali. Un viaggio sonoro unico e coinvolgente, dove la creatività musicale si esprime in tutte le sue sfumature.