L' antico cuore del centro storico di Santu Lussurgiu torna a pulsare. Riprende vita e anima, laddove un tempo le sue caratteristiche vie in ciottolato e le case storiche pullulavano di lussurgesi affaccendati in attività artigianali, le laboriose donne sistemavano le faccende domestiche tenendo a bada bambini gioiosi e schiamazzanti, e gli agricoltori e pastori trafelati trovavano riposo e ristoro dalle fatiche della campagna.

È "Racconti Urbani" la mostra personale di fumetto del webmaster e artgraphic Simone Riggio che inaugura stasera alle 21.30 al Centro di Cultura Popolare.

Il vernissage fa rivivere l'antico centro abitato, dove ora un nuovo afflato vitale ha ridestato l'orgoglio e i fasti passati della comunità lussurgese. Riggio ha rappresentato suoi pensieri e visioni di scorci caratteristici del centro storico e di quel pullulare passato di gente e vitalità, immortalato con fotografie che poi sono confluite in un avvincente fumetto di 10 tavole, con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale.

Vie, case e palazzotti storici, oggi vittime dello spopolamento, che si ridestano in un sussulto di fierezza e si raccontano, rammentando di quando la gente era piena e volitiva, stanca ma felice nonostante la durezza delle stagioni della vita.

L'esposizione sarà in vetrina fino a domenica 16 agosto nel centro di Cultura, all'interno del festival Percorsi Teatrali, giunto alla 18ma edizione. La mostra è il teatro sono sostenuti e patrocinati da Regione e Comune di Santu Lussurgiu.

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