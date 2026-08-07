L’esposizione permanente sarà inaugurata oggi alle 19. La collezione, donata da Fulvio Caporale, è dedicata a Lorenzo Mereu, cofondatore de “I Romantici”. Durante la serata spazio anche al gruppo Aura.

La storia musicale del paese trova una nuova casa. Oggi, venerdì 7 agosto, alle 19, nella Casa della Cultura “Oreste Pili” sarà inaugurata “Le Canzoni”, esposizione permanente dedicata a Lorenzo Mereu, cofondatore de “I Romantici”, il primo gruppo musicale nato a Escalaplano.

La collezione, donata da Fulvio Caporale, comprende opere, pubblicazioni e spartiti musicali e andrà ad arricchire gli spazi della Casa della Cultura, di fronte al Municipio. L’obiettivo è conservare e raccontare un pezzo della memoria del paese attraverso le persone che, con la loro passione per la musica, hanno contribuito alla sua crescita culturale.

La serata sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia de “I Romantici” e il cammino della musica a Escalaplano. Un racconto che arriverà fino ai giorni nostri con il gruppo Aura, realtà musicale del paese attiva ormai da diversi lustri, che presenterà la propria storia e si esibirà con alcuni brani del repertorio. Non mancherà inoltre un omaggio ai pionieri della musica locale, in una serata pensata non soltanto come inaugurazione di una nuova esposizione, ma come momento di ricordo e condivisione.

«Con la musica si racconta un pezzo di storia del nostro paese», ha sottolineato il sindaco, Marco Lampis, invitando la comunità a partecipare. Una storia fatta di persone che, con impegno e passione, hanno lasciato un segno nella vita culturale di Escalaplano.

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