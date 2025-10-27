Il ricordo di un talento grande e incompreso del cantautorato italiano, per mano dell'erede genetico e anche artistico: Filippo Graziani fa il suo ritorno a Cagliari per di "Ottanta. Buon Compleanno Ivan", il tour-tributo in onore del compianto genio musicale e padre (per metà sardo) che farà una nuova tappa domani al Teatro Massimo, a partire dalle ore 21.

Partendo da Rimini a marzo di quest'anno e attraversando mezza penisola per portare la sua "festa di compleanno itinerante" in omaggio al genitore, anche dopo la chiusura di maggio ad Ancona il giovane Graziani ha annunciato un secondo giro di date, colpito dalla partecipazione impressionante e dall'affetto dimostrato dal pubblico, permettendo così ad altre città di rivivere quella che è a tutti gli effetti la celebrazione collettiva di una grande voce italiana. Un'attività che Filippo porta avanti da oltre dieci anni, nei quali ha provato di non essere mero interprete ma performer di caratura, con l'introduzione di nuovi arrangiamenti ad arricchire le canzoni del padre.

Tra grandi successi e brani meno noti, si dipana un racconto intenso e personale che offre un'autentica prospettiva sul mondo di Ivan Graziani, grazie anche alla bravura dei musicisti che lo affiancano – il fratello Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso), Massimo Marches (chitarre), Stefano Zambardino (tastiere) e Riccardo Cardelli (polistrumentista) – e le installazioni inedite ad opera dell'artista visivo Marco Lodola, parte integrante della scenografia.

