Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, nata a Carpi, scrittrice di grande successo, ha incontrato il pubblico sardo a Cagliari su iniziativa del Club Jane Austen. Non c’era un posto libero in platea, nel Teatro Doglio, la conferma del momento molto positivo dell’autrice che ha puntato sul genere del romanzo rosa conquistando consensi e posizioni di vertice nella classifica dei libri più venduti.

Presentata da Giuditta Sireus, del Club Jane Austen della Sardegna, ha detto di essere molto felice per il calore e gli abbracci che riceve in ogni incontro. In quest’Isola, dove ho trascorso per tanti anni per le mie vacanze estive, trovo sempre emozioni particolari».

