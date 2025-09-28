«Mi vuoi sposare?». La proposta di matrimonio è arrivata sulla pista dell’aeroporto di Tortolì, dopo un volo ad alta quota sulla costa orientale.

Appena scesa dall’ultraleggero, con cui era andata a fare un giro turistico, Martina Aresu è stata raggiunta dal suo fidanzato che la attendeva sulla pista dell’aeroporto di Tortolì.

In quel momento Marco Manias si è inginocchiato e le ha fatto la proposta da sogno, quasi una cosa d’altri tempi, una scena da film romantico. Lui aveva organizzato tutto alla perfezione con Maurizio Mereu, proprietario dell’ultraleggero, e gli altri soci dell’Avioclub Ogliastra.

Martina era all’oscuro di tutto e di certo non poteva immaginare che all’arrivo in pista il suo amato, con il quale fa coppia da tredici anni, le avrebbe chiesto di sposarlo.

Alla sorpresa ha contribuito anche Duna, il cagnolino di una coppia di amici, che si è avvicinato ai due, scodinzolando: stretto al collare, il Golden retriever aveva un fiocchetto in cui Marco aveva avvolto l’anello.

