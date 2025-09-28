A Sennori nasce il progetto “Strangers Books” , uno spazio nuovo e accogliente per studenti delle scuole medie e superiori (11-19 anni), pensato per sostenere lo studio e la crescita personale.

Un’inziativa promossa dal Comune di Sennori per i giovani residenti con l’obiettivo di far emergere talenti, migliorare il rendimento scolastico e promuovere una comunità educativa viva e partecipata.

Il progetto offre sostegno allo studio con aiuto settimanale a svolgere i compiti assegnati, con piccoli gruppi per materia, laboratori sul metodo di studio (mappe concettuali, gestione del tempo, tecniche mnemoniche), ma anche laboratori culturali e creativi: club del libro, scrittura creativa, educazione digitale, attività artistiche e teatrali. Sono previsti momenti di socializzazione con incontri di scrittori, educatori, psicologi, giochi di gruppo, tornei con giochi da tavolo, visione guidata di film e dibattiti.

La metodologia di apprendimento collaborativo permette di imparare insieme, condividere esperienze e sviluppare autonomia. L’attività è prevista presso il Centro aggregazione di Sennori ogni venerdì dalle 16 alle 20, alla presenza di educatori e volontari che accompagneranno gli studenti in un percorso di studio, creatività e confronto.

