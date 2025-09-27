Auto d’epoca, domani a Dolianova la mostra dei veicoli storiciIn esposizione alcuni pezzi rari dei primi anni del Novecento
Dopo il successo dello scorso anno, torna a Dolianova la mostra di veicoli storici organizzata dal Circolo Sardo Automoto d’epoca S.C.Q con il patrocinio del Comune. La manifestazione, in programma domenica, richiama ogni anno appassionati di motori da tutta la Sardegna.
Il Circolo Sardo, primo sodalizio di motorismo storico fondato nel 1981, porterà a Dolianova pezzi rari dei primi anni del ‘900. Prevista una passerella descrittiva che permetterà di conoscere l’anno di produzione degli esemplari esposti, le tecniche costruttive e l’inquadramento storico del periodo in cui vennero prodotti.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9 in Piazza Brigata Sassari. Dalle 10 alle 12.30 la sfilata di auto e moto.