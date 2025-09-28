La Sardegna guarda al futuro ripartendo dalle proprie radici più antiche. Con il primo incontro in programma martedì 30 settembre a Cagliari, prende il via il ciclo autunnale de “La Sardegna verso l’Unesco”, un progetto culturale ambizioso che mira a valorizzare l’identità dell’Isola e il patrimonio della civiltà nuragica in chiave contemporanea.

Sei gli appuntamenti previsti nel capoluogo, tutti pensati per raccontare — in modo innovativo e accessibile — il valore culturale e simbolico di un’eredità millenaria che ancora oggi può diventare motore di sviluppo economico e territoriale.

Il debutto avverrà negli spazi di Sa Manifattura, dalle 18:00 alle 19:30. “Perché costruire un nuraghe? Il progetto NurTime tra saperi impliciti, espliciti e nuova narrazione”, è il titolo del primo incontro.

Protagonista della serata sarà Simone Ollanu, co-ideatore del progetto NurTime, un’iniziativa di archeologia sperimentale che non si limita allo studio teorico del passato, ma lo trasforma in esperienza viva e concreta. Al centro del racconto, l’incredibile sfida di costruire, pietra su pietra, un nuovo nuraghe nel territorio di Gergei, seguendo antiche tecniche costruttive e conoscenze tramandate.

Ad aprire e coordinare i lavori sarà Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione promotrice dell’iniziativa, che introdurrà il ciclo e i suoi obiettivi: avvicinare il grande pubblico — non solo studiosi e appassionati — a una narrazione più dinamica e partecipata della storia sarda.

“La Sardegna verso l’Unesco” non è solo un percorso culturale, ma anche una proposta di visione: l’idea che il passato, se narrato con nuovi linguaggi e restituito alla collettività, possa generare consapevolezza, identità e sviluppo.

