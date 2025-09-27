L’amministrazione comunale ha aderito all’evento culturale “Italia Romanica – Le Giornate 2025”, promosso dalla Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, in programma a Bosa domenica 5 ottobre, confermando il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio storico locale, in particolare della Chiesa di San Pietro Extra Muros.

Considerato che il Comune è già socio della Fondazione dal 2021, La Giunta Marras ha deliberato l’organizzazione congiunta dell’iniziativa, accettando le linee guida e attivando le procedure necessarie per la stipula della convenzione.

L’evento, che coinvolgerà numerosi comuni sardi, mira a promuovere le risorse culturali e ambientali del territorio, favorendo la cooperazione tra enti e operatori locali.

Conferenze, visite guidate, laboratori e spettacoli animeranno la città, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale e stimolare l’economia turistica. Bosa si prepara dunque così a diventare protagonista di un progetto che celebra la bellezza e la storia del Romanico in Sardegna.

