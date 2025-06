Con l’arrivo della stagione calda si moltiplicano le iniziative culturali ospitate dal Museo archeologico di Senorbì, tra letteratura, socializzazione, tradizioni e cucina di qualità. Tra gli appuntamenti irrinunciabili per i tanti appassionati di libri e letteratura ci sono quelli inseriti nel cartellone “Pomeridiana, letture e riletture” che fa parte della rassegna “E_Stiamo al MADN!” promossa dal Museo Archeologico Domu Nosta in collaborazione con il Comune e la cooperativa Domu Nosta. Il pubblico delle grandi occasioni ha partecipato alla presentazione del libro “Il volo sopra l’oceano” di Matteo Porru, pubblicato dalla casa editrice Garzanti. «L’autore si conferma attento osservatore dell'umano, dei limiti che lo abitano, del suo tendere verso l'infinito e all’eterno», ha detto la direttrice scientifica del Museo Elisabetta Frau. Serata proposta in collaborazione con la cartolibreria Gramar di Marco Serra.

La rassegna “E_Stiamo al MADN!” va avanti con “Epulae Silenicae, Aperitivo alla punica” in programma sabato 28 giugno, con inizio alle 19. Sarà un percorso esperienziale alla riscoperta della tradizione culturale punica, ma anche una nuova occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio conservato all'interno del MADN. La serata, introdotta da Elisabetta Frau, darà modo di percorrere le sale del Museo per concentrarsi sui reperti legati alla produzione, la conservazione e l’allestimento dei cibi in epoca punica. Il cuore della manifestazione sarà lo show cooking di Patrizio Perra, cuciniere di Trexenta, che proporrà una sequenza di piatti ispirati alla cucina cartaginese. Interverranno Augusto Sitzia, referente della Cantina Trexenta; Michele Perra, curatore della parte grafica, Manuela Matta, esperta di panificazione e Mattia Sirigu, casaro di Senorbì.

© Riproduzione riservata