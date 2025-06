È l'età dei pionieri. Le primissime radio libere in Italia. Radiolina che oggi ha compiuto 50 anni fa parte di questo gloriosa coralità di voci che ha aperto una strada e spezzato il monopolio della Rai. Tra le prime in Italia, la prima in Sardegna.

Nicola Grauso è il leader dei giovani che con un vecchio trasmettitore militare danno il via ai programmi. Una grande frenesia. Una società con capitale sociale di 100 mila lire. Radio che nasce fuorilegge, in violazione delle regole che prevedono un rigido monopolio.

Le prime prove in un appartamento a Quartu, poi il trasferimento in un immobile nel quartiere cagliaritano di Castello, in vico Duomo, il punto più alto della città. La prima puntata di una lunga storia il 19 giugno del 1975. Parole e musica. Intrattenimento, brio, leggerezza.

Si va in diretta con gli eventi sportivi: calcio e pugilato. Una radio fatta in casa con grande intelligenza.

Nel 1999 si apre una nuova fase con l'avvento di Sergio Zuncheddu che acquista il gruppo editoriale L'Unione Sarda.

Radiolina cresce e si rafforza nel panorama delle radio sull'onda delle novità tecnologiche e dei cambiamenti del mondo della comunicazione anche radiofonica. Da vico Duomo a piazza L'Unione Sarda, passando da viale Marconi i luoghi della storia dell'emittente, una voce che arriva dappertutto. Una storia che va di pari passo con quella di Videolina che, il prossimo 4 settembre, avrà la stessa età di Radiolina.

© Riproduzione riservata