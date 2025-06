Il fondatore dell’innovativa catena di distribuzione alimentare Eataly con filiali in tutto il mondo, Oscar Farinetti, arriva in Gallura per presentare la sua ultima fatica letteraria. Autore di diciassette libri, l'ultimo “Hai mangiato?” (Slow Food Edizioni) sbarca stasera a San Teodoro alla Tenuta Teo d'oro, e domani a Olbia presso The Wine Club alle 19, ospitato da due giovani imprese locali che hanno l'obiettivo di valorizzare la cultura enogastronomica attraverso momenti di incontro aperti a tutti.

“Speriamo che questo sia solo il primo di molti eventi capaci di animare il centro storico di Olbia e renderlo sempre più accogliente per i turisti ma anche per i residenti”, dicono i titolari di The Wine Club, Marco Mura e Giuseppe Marrone, che hanno scommesso nell'apertura di un locale in una piazza nel cuore della città, sotto i riflettori per episodi di disordine. Sono racconti per prendersi cura del genere umano, quelli contenuti del nuovo libro di Farinetti, storie anonime e ritratti di personaggi famosi, immortalati dalle immagini del fotografo Bruno Murialdo, per parlare del cibo come cura, passione e relazione.

