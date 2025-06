Addio ad Arnaldo Pomodoro. Il celebre artista è morto nella sera di ieri, domenica 22 giugno, a Milano nella sua casa. Proprio oggi avrebbe compiuto 99 anni: lo scultore, noto tra l'altro per le sue iconiche sfere di bronzo, era infatti nato il 23 giugno del 1926 a Montebello di Romagna.

L’annuncio del decesso arriva dalla Fondazione che porta il suo nome, diretta da Carlotta Montebello. «Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell'arte perde una delle sue voci più autorevoli, lucide e visionarie. Il Maestro lascia un'eredità immensa – ricorda la direttrice generale della Fondazione – non solo per la forza della sua opera, riconosciuta a livello internazionale, ma anche per la coerenza e l'intensità del suo pensiero, capace di guardare al futuro con instancabile energia creativa».

Tra le sue opere più celebri la «Sfera con Sfera» (1990) collocata presso il Museo Nazionale di Arte Contemporanea a Roma, la «Grande Porta del Paradiso» (1968) realizzata per il Palazzo dei Congressi di Roma, il «Cubo di Scarabeo» (1973) inserito nel giardino del Museo di Arte Moderna di New York, o la «Colonna di Arnaldo Pomodoro» (1989) nel centro di Milano.

C’è poi anche l’enorme sfera di bronzo , realizzata dall'artista per l'Expo di Montreal del 1967, collocata davanti all'ingresso principale della Farnesina.

