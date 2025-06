Giuliana Altea lascia dopo due mandati la presidenza della Fondazione Nivola. Sotto la sua guida la Fondazione e il Museo di Orani hanno attraversato una stagione di forte crescita, che li ha portati a segnalarsi come uno dei centri culturali più dinamici della Sardegna e un luogo di riferimento per la comunità artistica internazionale.

Cammino virtuoso

«È per me fonte di grande soddisfazione aver potuto contribuire allo sviluppo di una realtà museale per molti versi unica, che, nello spirito di Costantino Nivola, unisce attaccamento alle radici e proiezione internazionale», dichiara Altea. «Lascio con la fiducia di aver dotato il Museo e la Fondazione di solide basi che consentiranno loro di consolidare e migliorare ulteriormente i risultati ottenuti fin qui». Professoressa di Storia dell’arte contemporanea all'università di Sassari, maggiore esperta dell'arte sarda del Novecento, studiosa di riferimento per Costantino Nivola, sul quale ha pubblicato insieme ad Antonella Camarda lo studio principale (Nivola. La sintesi delle arti, Ilisso), Giuliana Altea è diventata presidente della Fondazione nel 2015, quando l'istituzione, in grave crisi, era vicina alla chiusura. In collaborazione con i direttori Antonella Camarda (dal 2015 al 2021) e Luca Cheri (dal 2021) l'ha portata a risollevarsi e a trovare una nuova identità culturale.

Risultati

Durante la sua presidenza il Museo ha inaugurato un programma espositivo di portata internazionale, con mostre di protagonisti contemporanei come Lawrence Weiner, Peter Halley, Tony Cragg, Peter Fend, Nathalie du Pasquier. Poi, maestri del design come Andrea Branzi, Alessandro Mendini e Michele De Lucchi, e mostre storiche come quelle dedicate a Le Corbusier, Salvatore Fancello, Bona De Mandiargues e al rapporto di Nivola con New York.

© Riproduzione riservata