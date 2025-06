Atto finale domenica 22 giugno a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura, del Grande Teatro dei piccoli, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, organizzata da Is Mascareddas con la direzione artistica di Donatella Pau.

L’ultima serata si apre con Serena di Blasio e Io sono B, uno spettacolo di teatro da tavolo che racconta la storia di un bambino qualunque che cresce in una famiglia e in una società iper protettiva. Le sue ambizioni e i sogni, anche più strampalati, vengono soffocati sul nascere, per indurlo a comportamenti che siano più comuni, più “normali”. Ma, diventato adulto, un giorno tenta quasi casualmente un’impresa apparentemente facile, che si trasforma in una competizione con se stesso…

Alle 19,30 gran finale con i padroni di casa che portano in scena A&C- Anima e Cuore, un omaggio all’arte dei burattini, un tributo simbolico al lavoro svolto dalla compagnia Is Mascareddas nei suoi quarant’anni di attività di cui firmano la regia Tonino Murru e Donatella Pau. Il bilancio dell'evento nelle parole di Donatella Pau che ha curato la direzioni artistica.

