Si chiama “Ersu: mille vantaggi, zero pensieri” la campagna di comunicazione social lanciata dai due enti sardi per il diritto allo studio universitario della Sardegna: Ersu Sassari ed Ersu Cagliari. Lanciata in occasione della pubblicazione dei nuovi bandi per l’erogazione di borse di studio e posti alloggio, destinati a studenti e studentesse capaci e meritevoli ma privi di mezzi, proseguirà sino al 12 settembre.

La campagna, la cui realizzazione è stata affidata ad un team creativo guidato dal filmmaker Michele Gagliani (già vincitore al Taormina Film Festival per l’opera “Apollo Beat - La serie”), è stata sviluppata su un concept unico, con lo scopo di parlare ai ragazzi e alle ragazze utilizzando il loro stesso linguaggio: per l’occasione sono stati realizzati un video spot di 40 secondi, un reel e grafiche ad hoc per raccontare in modo chiaro e facile - dal punto di vista di una neo diplomata che vive l’incertezza del “cosa farò da grande?” - le innumerevoli opportunità che gli enti per il diritto allo studio universitario della Sardegna offrono a chi vuole proseguire negli studi, ma non ha le possibilità economiche per farlo.

Segna l'inizio di una inedita collaborazione nata grazie al dialogo costante e all’intesa tra i Direttori Generali dei due enti: Libero Meloni per Ersu Sassari e Raffaele Sundas per Ersu Cagliari. L'obiettivo è creare un percorso comune per la realizzazione di azioni finalizzate a rendere maggiormente capillari, efficaci e coordinate le attività di informazione e comunicazione legate al diritto allo studio universitario.

Il percorso condiviso è supportato anche dalla Regione Sardegna e inserito tra le linee di intervento del Piano di Comunicazione della RAS.

