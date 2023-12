A lezione su Eleonora d’Arborea. Stavolta, però, i docenti saranno dall’altra parte della cattedra grazie all’iniziativa dell’Istar che, in occasione dei 620 anni dalla morte della Giudicessa, propone un ciclo di incontri sulla storia e la cultura della Sardegna medievale rivolto agli insegnanti delle scuole oristanesi.

Le lezioni del progetto “ELEONORA 620”, che si realizzeranno in modalità mista, in presenza e on line, saranno introdotte da Giampaolo Mele, direttore scientifico dell’Istar, e saranno tenute da docenti e ricercatori universitari esperti dell’età giudicale.

Durante gli appuntamenti da 90 minuti ciascuno, in programma tra gennaio e febbraio, saranno approfonditi alcuni temi della storia, della storia dell’arte e più in generale della cultura medievale sarda che potranno essere inseriti nella programmazione dell’attività curricolare dei docenti.

Per partecipare è necessario inviare una manifestazione d’interesse via mail all’indirizzo segreteriaistar@gmail.com, entro il 30 dicembre 2023.

