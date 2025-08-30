Iniziata il 28 agosto, a Palau, la IV edizione di “Di mare e di stelle”, serate dedicate a libri, autori, temi di attualità e spettacoli, la manifestazione, che si svolge in Piazza Popoli d’Europa, organizzata dal Comune in collaborazione con Apostrophe, propone oggi, sabato 30 agosto alle ore 21.30 la presentazione del libro di Franco De Masi “No smartphone – Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti” (Piemme, 2025). De Masi, psicanalista, affronta i pro e i contro dell’uso eccessivo dei cellulari in particolare per i bambini e i ragazzi, i rischi che questi dispositivi digitali possono avere sulla loro crescita, il suo potere sulla psiche e le ragioni per cui la mente è così facilmente seducibile. Una guida per tutti, genitori educatori, ragazze e ragazzi, che aiuta a comprendere meglio i rischi di un mondo sempre più invasivo nel privato, nei sentimenti e nell’educazione. Conduce la conversazione Roberto Uzzau. Partecipa anche Carla Bassu, Prof. Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato Università di Sassari.

La locandina

Domani, domenica 31 agosto, ultima serata all’insegna della leggerezza e della risata, con il maestro dell’intrattenimento Unnico, i cui numeri di giocoleria, magia, equilibrismo si mescolano, dando vita a tante gag comiche. A seguire l’artista poliedrico Mr David & la Family Dem: uno show family straordinario tra equilibrismo, illusionismo e giocoleria. Davide Demasi, in arte Mr David, solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con i suoi numeri estremi e unici.

© Riproduzione riservata