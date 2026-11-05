Nove iniziative tra musica, teatro, danza e arte andranno ad arricchire il cartellone degli Eventi d’Autunno 2026 del Comune di Oristano. Sono le proposte presentate da associazioni e soggetti privati selezionate attraverso l’avviso pubblico: dieci le candidature arrivate, una è stata esclusa perché prevedeva un appuntamento fuori dal periodo fissato dal bando, dal 1° al 30 novembre.

Tra gli eventi ammessi figura “Cats”, il musical proposto da Artist Project, insieme a “Donna Ele-Onora”. La S.AL.S. Dance Academy porterà invece in piazza Eleonora “Oriente in piazza”, un progetto che unisce danza e musica. Spazio anche all'arte con “Jeanne Hébuterne in Modigliani”, una performance multimediale che mette insieme arte, teatro e nuove tecnologie.

Il programma comprende “Ride safe, ride for all – ruote solidali”, della cooperativa sociale Sea Scout, e “Italo Ortu – Cent’anni di impegno per la Sardegna (1926-2026)”, proposto dall'associazione culturale Nostos. Completano il calendario la mostra “Trame vive – l’artigianato artistico si mette in mostra”, “Note d’Autunno”, rassegna e talent show per giovani voci, e “Singing in Autumn”, dell'associazione musicale-corale Pop Cor Oristano.

Per la realizzazione delle iniziative sono previsti, in base ai singoli progetti, patrocinio, promozione istituzionale, concessione di spazi comunali, esenzioni dal canone unico e supporto logistico.

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