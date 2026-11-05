Domani, venerdì 6 novembre alle ore 17,30, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna a Cagliari, in via San Salvatore da Horta 2, viene presentato il volume Rincorrendo il miracolo. Ottana e l’industria nel centro Sardegna, a cura di Gianmario Leoni, (Franco Angeli 2025), per la collana scientifica Issasco, “Sardegna contemporanea”. Insieme al curatore interverranno le coautrici del volume, Daniela Murgia e Francesca Mazzuzi, l’ex dipendente della fabbrica di Ottana, Elisa Mossoni, lo storico, già docente all’Università di Cagliari, Luciano Marrocu. Il direttore della Cineteca Sarda-Società Umanitaria, Antonello Zanda, illustrerà filmati storici sull’industrializzazione in Sardegna. Coordina e introduce i lavori, Laura Stochino dell’Issasco.

Il volume esplora la vicenda Ottana sia da una prospettiva storica, sia sotto il profilo delle scienze sociali. Oltre a quelli di Murgia e di Mazzuzi, il lavoro si avvale dei contributi di Francesca Atzas, dello stesso Leoni, di Ignazio Macchiarella e di Giulia Pisu.

Si propone pertanto un contributo al dibattito culturale inquadrando il caso della fabbrica di Ottana non solo nell’ambito locale, ma anche all’interno della più ampia ricostruzione della storia dell’industrializzazione italiana. Un invito a “fare i conti” criticamente e analiticamente con un recente passato anche per costruire un futuro consapevole. L’iniziativa è promossa dall’Issasco, in collaborazione con la Cineteca sarda e la Libreria Mondadori Cagliari di via Roma.

© Riproduzione riservata