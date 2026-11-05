La morte di un giovane operaio in un incidente sul lavoro diventa il punto di partenza per una riflessione sulle responsabilità individuali e collettive, sul valore della vita e sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure. È il tema di “Ricordati di vivere – L’ultima udienza”, lo spettacolo che sabato 7 novembre, alle 20.30, sarà ospitato al Piccolo Teatro dei Ciliegi, in piazza Maria Carta 8 a Poggio dei Pini.

L'appuntamento rientra nella XIV edizione di Capoterra Teatro, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Anfiteatro Sud, con la direzione artistica di Susanna Mameli. Sul palco la compagnia Rossolevante, con un'opera scritta e ideata da Juri Piroddi e Silvia Cattoi.

La vicenda ruota attorno a un'ultima, simbolica udienza, nella quale la tragedia di un giovane lavoratore diventa occasione per interrogarsi su questioni che riguardano l'intera società. Quanto vale una vita? Chi è responsabile quando un incidente sul lavoro si trasforma in una tragedia? E dove finisce la fatalità e iniziano le responsabilità di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza?

Attraverso il linguaggio teatrale, lo spettacolo restituisce una dimensione umana a un tema spesso raccontato attraverso numeri e statistiche. Dietro ogni incidente ci sono persone, famiglie e progetti di vita spezzati. Un racconto che invita il pubblico a non distogliere lo sguardo e a considerare la tutela della vita e della dignità del lavoro una responsabilità condivisa.

Capoterra Teatro, in programma fino al 13 dicembre, propone anche quest'anno un cartellone che spazia dal teatro contemporaneo alla comicità, dalla musica alla narrazione, fino alle riletture dei classici. Una rassegna che, giunta alla quattordicesima edizione, conferma il ruolo del Piccolo Teatro dei Ciliegi come spazio di incontro e crescita culturale per Capoterra e il territorio metropolitano.

La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

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