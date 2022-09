L'estate sta finendo, le giornate si accorciano, e l'umore cambia: un fenomeno che non è certo casuale, ma che accade perché il cervello è in grado di avvertire il cambio di stagione, grazie a un circuito di neuroni che modifica le molecole segnale (neurotrasmettitori) in risposta alle variazioni della luce diurna.

È quanto indica uno studio sui topi condotto all'Università della California a San Diego, e firmato dai due ricercatori cagliaritani Alessandra Porcu e Davide Dulcis.

I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, potranno avere importanti risvolti per la terapia della luce contro i disturbi dell'umore, come la depressione.

LA RICERCA – Lo studio si è focalizzato su una piccola struttura del cervello, il nucleo soprachiasmatico, che è nascosto nell'ipotalamo ed è formato da circa 20mila neuroni. Si tratta di una sorta di “orologio” che regola i ritmi circadiani dell'organismo, ovvero i cambiamenti fisici, mentali e comportamentali che seguono il ciclo delle 24 ore condizionando ogni aspetto, dalla temperatura corporea alla produzione degli ormoni.

Questo orologio naturale funziona sulla base degli input provenienti da cellule specializzate della retina che comunicano i cambiamenti di intensità e durata della luce diurna.

I ricercatori hanno scoperto, in particolare, che i neuroni del nucleo soprachiasmatico si coordinano fra loro per adattarsi alle variazioni di luce: lo fanno cambiando i tipi e le quantità di neurotrasmettitori che, a loro volta, vanno a influenzare l'attività del cervello e i comportamenti.

Cambiamenti stagionali sono stati riscontrati anche nel numero di neuroni che producono neurotrasmettitori nel nucleo paraventricolare, una regione del cervello che controlla stress, metabolismo e altre funzioni autonome.

"La scoperta più importante in questo studio è che abbiamo capito come manipolare artificialmente l'attività di specifici neuroni del nucleo soprachiasmatico inducendo l'espressione di dopamina nel nucleo paraventricolare", sottolinea Dulcis, che come Alessandra Porcu ha studiato all'Università di Cagliari.

Se questi risultati venissero confermati anche nell'uomo, potrebbero aprire la strada a nuove strategie terapeutiche per la depressione maggiore, la depressione post-partum e i disturbi bipolari.

