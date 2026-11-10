Il concerto si è concluso con Vinicio Capossela che ha cantato «Gambale Twist» dei Barritas, regalando al pubblico un finale nel segno della musica e del legame con l’isola. Sempre negli ultimi momenti dello spettacolo, Capossela e Pierpaolo Capovilla hanno mostrato al pubblico uno striscione del movimento A Foras, impegnato nella lotta contro l’occupazione militare della Sardegna. Capovilla ha inoltre rivolto un riferimento alla causa palestinese, portando sul palco anche un messaggio di solidarietà e attenzione verso quanto accade in Palestina.

Al termine dell’esibizione, Capossela ha ricordato Antonio Gramsci e Gigi Riva, rinnovando ancora una volta la testimonianza del suo profondo legame con la Sardegna.

Ieri Capossela era impegnato al Teatro Massimo per la seconda tappa sarda del tour che lo vede protagonista insieme a Pierpaolo Capovilla, in un incontro artistico che unisce musica, teatro, letteratura e narrazione.

I due artisti condividono il progetto della ballad opera «E Morte non avrà dominio» e la collaborazione nel brano «Tutti bodyguard», pubblicato nell’agosto 2026 insieme a FiloQ e Fan Fath Al.

«E Morte non avrà dominio» è un’opera che si muove tra teatro e musica, concepita come un musical radiofonico e teatrale immerso in atmosfere oscure. Il progetto si sviluppa attraverso quindici canzoni originali e intreccia suggestioni letterarie e vicende biografiche.

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