Giovedì 29 ottobre alle ore 17.30 a Perfugas, presso la sala conferenze del Centro congressi di via Manzoni, torna l'appuntamento con i Dialoghi nuragici, il ciclo di incontri promosso dall'associazione Aps Sardegna Terra dei Nuraghi.

Al centro della conferenza ci sarà la metallurgia del bronzo nella Sardegna nuragica, con focus sugli aspetti principali e le analisi archeometriche, un tema che permetterà di approfondire le conoscenze, le tecniche e le competenze di una civiltà che ha lasciato un segno importante nella storia del Mediterraneo. Sarà anche un'occasione per riscoprire il valore del patrimonio archeologico del territorio locale. Perfugas custodisce infatti un monumento inserito nella Tentative list Unesco. Proprio dal Pozzo sacro Predio Canopoli provengono due splendidi bronzetti. A introdurre l'incontro sarà Alessandro Arru socio dell'associazione Aps Sardegna Terra dei Nuraghi. Interverranno Anna Depalmas, professoressa di Archeologia all'Università di Sassari, Claudio Bulla e Matteo Pischedda, esperti di archeometallurgia del Laboratorio Ripam UniSS dell'Università di Sassari.

© Riproduzione riservata