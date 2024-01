Saranno le Domus de Janas le protagoniste della conferenza di domani sera al Museo Marongiu di Cabras per la rassegna “I Venerdì al Museo”. L’appuntamento è alle alle 18, nella Sala Paesaggio. Ci sarà la presentazione del libro di Tonino Oppes e Nicola Castangia “Le Case delle Fate -L’incanto delle Domus de Janas”. Tonino Oppes, autore e giornalista, racconta la meraviglia delle “Domus” più belle e significative dell’isola. Una narrazione impreziosita dalle immagini del fotografo Nicola Castangia, che da anni si occupa di archeologia. Il volume, attraverso la figura fantastica di Shardu, guida il lettore alla scoperta delle Domus sparse per tutto il territorio sardo. Uno sguardo fondato sul rigore degli studi archeologici. L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

