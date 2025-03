Armungia ricorda Emilio Lussu a pochi giorni dal 5 marzo, quando saranno 50 anni dalla morte del Cavaliere dei Rossomori.

È il primo atto di un anno di celebrazioni. Nel paese del Gerrei si svolge sabato 1 marzo, il convegno “Caleidoscopio lussiano. Studi, immagini, miti, distorsioni”, organizzato dall’amministrazione comunale e da associazioni e movimenti che traggono slancio dai suoi valori e dalle sue idee.

Appuntamento alle 10 nel Centro Polifunzionale in viale Gramsci. Intervengono, oltre al sindaco Antonio Quartu, Giangiacomo Ortu, Christian Rossi, Italo Birocchi, Alberto Cabboi, Alessandro Macis, Giovanna Granata, Monica Grossi e Giuseppe Caboni. L’occasione per ripercorrere la sua biografia: dalla Grande Guerra, alla nascita del Psd’Az all’antifascismo all’esilio all’impegno letterario all’Assemblea Costituente sino all’esperienze da ministro per l’assistenza post-bellica nel momento della rinascita democratica.

Scrisse Alessandro Galante Garrone dopo la scomparsa di Emilio Lussu: «Muore un uomo di cui l’Italia oggi avrebbe disperatamente bisogno».

© Riproduzione riservata