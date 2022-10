Il 4 ottobre del 1957 veniva lanciato dalla Terra lo Sputnik, il primo satellite artificiale. Per ricordare quell'evento, in questi giorni viene celebrata la Settimana mondiale dello Spazio. Diventato ormai un punto di osservazione privilegiato della salute del pianeta: sul suo clima e sulle dinamiche della sua popolazione.

Non solo ricorrenza dell'evento, però: le iniziative organizzate puntano a guardare anche al futuro, ai programmi delle missioni per un ritorno sulla Luna e per la conquista di Marte.

Nel fine settimana sono previsti incontri anche al Planetario de L'Unione Sarda, come spiegato nel video (con immagini della Nasa) da Manuel Floris, astrofisico e direttore del Planetario.

© Riproduzione riservata