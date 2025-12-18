L’Africa come non l’avete mai vista. Venerdì 19 dicembre, l’aula Arcari di Cagliari ospita la ventitreesima edizione della “Giornata dell’Africa”, un appuntamento che sfida stereotipi e racconti convenzionali sul continente africano.

In un pomeriggio di dialoghi e approfondimenti, studiosi e accademici parleranno di temi spesso trascurati: dalla musica tradizionale e contemporanea, alla letteratura, fino allo sport, passando per il ruolo dell’Unesco nelle diverse realtà africane.

Tra gli interventi in programma: Bianca Maria Carcangiu racconterà le iniziative culturali dell’agenzia Onu in Africa, Nicola Melis guiderà il pubblico nel mondo della musica africana, Annalisa Addis parlerà di letteratura e Matteo Cardia chiuderà con uno sguardo sullo sport.

L’iniziativa è promossa da AFFRICA – Centro di Studi Africani in Sardegna (CSAS), fondato nel 2005 per diffondere la conoscenza della storia e della cultura africane. Il centro porta avanti la tradizione dell’Istituto di Studi Africani e Orientali di Cagliari, organizzando convegni, seminari e pubblicazioni scientifiche. Tra queste, spicca la collana Nova Collectanea Africana, dedicata allo studio delle minoranze nel continente.

Da quasi vent’anni il CSAS partecipa al network europeo AEGIS, collaborando con i principali centri di ricerca africani e promuovendo progetti di divulgazione come AFFRICA.org, pensati per avvicinare un pubblico più ampio alla complessità culturale dell’Africa.

