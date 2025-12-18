Il MuA – Museo e Archivio Civico di Sinnai promuove, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre, un fine settimana di eventi nell’ambito di "Elements – Fuoco". Si tratta di un progetto dedicato ai temi della trasformazione, della crisi e della rigenerazione del contemporaneo attraverso il dialogo tra pensiero critico, pratiche artistiche e partecipazione della comunità.

Il programma si articola in incontri, laboratori e momenti performativi, con la partecipazione di ospiti capaci di offrire prospettive differenti e complementari sul ruolo della cultura come strumento di lettura e trasformazione della realtà.

Sabato 20 dicembre il MuA ospita Dario Gentili, filosofo e docente universitario, tra i principali studiosi italiani di Environmental Humanities. In dialogo con Giuseppe Floris, Gentili propone una riflessione sul fuoco come elemento ambivalente, simbolo di distruzione e rigenerazione, inserendolo in un’analisi più ampia delle crisi ambientali, sociali e culturali del presente. L’incontro richiama il ruolo delle discipline umanistiche nella comprensione della complessità contemporanea e nella costruzione di nuove responsabilità collettive.

Nella stessa giornata, la Piazza Morandi di Sinnai diventa luogo di azione e progettazione condivisa con l’incontro di rigenerazione partecipata di uno spazio urbano condotto dall’artista Ilaria Melis. Un laboratorio a cielo aperto che coinvolge cittadine e cittadini di tutte le età in un processo creativo collettivo, volto a immaginare e ripensare lo spazio pubblico attraverso l’arte, l’ascolto e il confronto diretto con la comunità. L’iniziativa rafforza l’idea di rigenerazione come pratica culturale e sociale, fondata sulla partecipazione attiva e sulla costruzione condivisa di significati.

Domenica 21 dicembre è dedicata alla parola, all’impegno civile e alla dimensione performativa. Il MuA ospita Sarah Mustafa, scrittrice e attivista italo-palestinese, il cui lavoro affronta temi centrali del dibattito contemporaneo quali identità, memoria, appartenenza e diritti. A dialogare con lei Emilia Uda e Isabella Atzeni, che presenteranno il suo libro “La spia ha i capelli rossi”, edito da Homo scrivens nel 2024.

La giornata si conclude con lo spettacolo gratuito dal vivo di Alessandro Atzeni, che porta in scena “Fanno senso i colibrì”, alle 20,30.

