Il 2025 si racconta attraverso le parole. È questo il filo conduttore del Libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, che raccoglie i neologismi più significativi dell’anno, dalla politica alla cronaca, dalla tecnologia all’economia, fino ai fatti di costume.

Tra le nuove voci emergono termini che già promettono di entrare nel linguaggio comune: da “droga degli zombie”, il nome giornalistico del potente oppiaceo fentanyl, a “affidopoli”, scandalo legato a presunti affidamenti illeciti, passando per espressioni più leggere e popolari come “la qualunque”, omaggio a Cetto La Qualunque di Antonio Albanese, e “occhi spaccanti”, il marchio registrato per descrivere uno sguardo intenso.

Il mondo della politica e della cronaca internazionale lascia un segno evidente: “pro-Pal” indica chi sostiene la causa palestinese, mentre parole come “Brandmauer” e “sumud” riflettono tensioni e resistenze globali.

Non mancano neologismi tecnologici e digitali, come “allucinazione dell’intelligenza artificiale” per indicare informazioni false generate dai sistemi AI, o “nudificazione”, la creazione illegale di falsi nudi digitali.

Anche l’economia entra in scena con termini che descrivono conflitti finanziari e scandali digitali: da “bullismo economico” a “cryptogate”, scandalo legato alle criptovalute.

Tra le curiosità, spicca il tributo allo sportivo Jannik Sinner con “ingiocabile”, parola che celebra la sua imbattibilità sul campo da tennis.

Secondo l’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, queste parole non sono solo segni linguistici, ma veri e propri indicatori sociali e culturali: «Fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari», spiegano i linguisti.

Il libro, giunto alla sua ventiseiesima edizione, racconta un anno complesso, segnato da tensioni geopolitiche, crisi economiche e svolte culturali.

Tra gli eventi salienti, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Papa Leone XIV, la terza annualità del governo Meloni e il ruolo dell’Europa nella ridefinizione degli equilibri globali. Con oltre 600 pagine, 1.169 notizie approfondite e centinaia di immagini e grafici, il Libro dell’anno Treccani 2025 offre una fotografia completa di un mondo in trasformazione, dove ogni parola racconta un pezzo di storia.

